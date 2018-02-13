فقد كلب يدعى “Tio” من نوع “تشاو تشاو” مساء أمس في الدكوانة وقد عيّنت صاحبته مبلغاً مالياً وقدره 1000$ مكافأة لمن يجده وكان الكلب قد خرج إلى الطريق ولم يعد إلى المنزل.

لمن يجده التواصل على الرقم 70948645

المصدر: بنت جبيل