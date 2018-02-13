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بالصور: فقدته مساء أمس في الدكوانة… “Tio” مفقود ومكافأة مالية بإنتظار من يعثر عليه

منذ 2 ساعتين
وكالات

فقد كلب يدعى “Tio” من نوع “تشاو تشاو” مساء أمس في الدكوانة وقد عيّنت صاحبته مبلغاً مالياً وقدره 1000$ مكافأة لمن يجده وكان الكلب قد خرج إلى الطريق ولم يعد إلى المنزل.
لمن يجده التواصل على الرقم 70948645

المصدر: بنت جبيل

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