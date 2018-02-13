آخر الأخبار دماء في حفل زفاف.. بسبب “مندسّين” عامل تنظيفات في صيدا.. ضحية جديدة لعضة كلب! نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة بالصور: فقدته مساء أمس في الدكوانة… “Tio” مفقود ومكافأة مالية بإنتظار من يعثر عليه الحريري: نحن موظفون لدى المواطن إليكم جديد الدعوى المقدمة ضدّ السبهان! عامل تنظيفات في صيدا.. ضحية جديدة لعضة كلب! بو صعب رفض التسوية وباسيل وبّخ عزيز! غموض يلفّ منصب جان عزيز في محطة “OTV” دفعوا جنى عمرهم.. قبض المصريات وطلع ما في بيت! بالصور: فقدته مساء أمس في الدكوانة… “Tio” مفقود ومكافأة مالية بإنتظار من يعثر عليه منذ 2 ساعتينوكالات منذ 2 ساعتينوكالات شارك Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email WhatsApp فقد كلب يدعى “Tio” من نوع “تشاو تشاو” مساء أمس في الدكوانة وقد عيّنت صاحبته مبلغاً مالياً وقدره 1000$ مكافأة لمن يجده وكان الكلب قد خرج إلى الطريق ولم يعد إلى المنزل. لمن يجده التواصل على الرقم 70948645 المصدر: بنت جبيل إقرأ ايضاً 5 أسباب تزيد من إحتمال اندلاع حرب قريبة بين إسرائيل و”حزب الله” بعد الصورة الشهيرة.. نديم قطيش يرد على عماد مرمل بالصور: في مركز كفرذبيان.. قوى الأمن مستنفرة! الاشتباه بـ “انتحاري” داخل كنيسة في مجدليا أضف تعليق أضف تعليق إلغاء الرد
أضف تعليق