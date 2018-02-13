بو صعب رفض التسوية وباسيل وبّخ عزيز!

أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجريدة» الكويتية، أمس، أن «مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق إلياس بوصعب رفض تسوية القضية ودياً بينه وبين مستشار رئيس الجمهورية الإعلامي جان عزيز، وشدد على ضرورة إعفائه (عزيز) من منصبه لتعود الأمور بينه وبين التيار إلى مجراها الطبيعي».

ولفتت المصادر إلى أن «رئيس التيار ووزير الخارجية جبران باسيل وبخ عزيز قبل أيام أمام موظفي القصر الجمهوري، وطلب من عون اقالته حفاظاً على كرامة بوصعب»، مضيفة أن «الرئيس عون اقتنع من باسيل، لكنه اقترح مخرجا مشرفا لعزيز يقضي بأن يقدم استقالته على أن يقبلها الرئيس».