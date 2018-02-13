تدابير سير مشددة غداً.. تجنبوا هذه الطرقات

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي: “الساعة 15.00 من تاريخ 14/2/2017، سيتم احياء الذكرى السنوية الثالثة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في مجمع البيال / بيروت.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 12.00 من تاريخ 14/02/2017 ولحين الانتهاء، على الطرقات التالية:

من تقاطع جامع عين المريسة وصولاً حتى تقاطع تمثال المغترب (على المسلكين).

شارع ميناء الحصن، السان جورج لغاية حتى جامع عين المريسة (محيط الشعلة).

شوارع: فوش، اللمبي، فرنسوا الحاج، ويغان (البلدية)، مدخل البيال ومحيط الاحتفال، من تقاطع جورج حداد / الجميزة حتى الطريق البحرية، من ساحة رياض الصلح حتى تقاطع جامع الأمين، ساحة الشهداء.

كما ويمنع وقوف السيارات في محيط الشعلة (مكان الإنفجار) اعتباراً من الساعة 7.00 من صباح التاريخ المذكور، وفي محيط الضريح في ساحة الشهداء ومرائب السيارات المحيطة به، اعتباراً من الساعة 8.00 من التاريخ ذاته. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة”.