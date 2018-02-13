دماء في حفل زفاف.. بسبب “مندسّين”

سمر يموت – لبنان 24

تحوّل حفل زفاف أقيم في صالة للأفراح في الضاحية الجنوبية لبيروت الى بركة دماء بعدما دخل إلى المكان ستة أشخاص من دون دعوة.

وفي التفاصيل أنّه في 10|12|17، كان “عبد الباسط.م” (المدّعي) مشاركاً في حفل زفاف ابن خاله في صالة للأفراح كائنة في محلّة برج البراجنة، وقد حضر إلى الحفل كلّ من “عبد الباسط .س”، “مالك.م”، “نور.م”، “منذر.س” و”ميار.م”، جميعهم من التابعيّة السوريّة وهم غير مدعوين الى الحفل، وعندما حاول المدّعي الإستفسار منهم عن هذا الأمر، حصل تدافع بين “ميار” وصهر المدعي فتدخل الأخير من أجل حلّ الموضوع ومن ثمّ ذهب للجلوس على طاولته، ليقدم المدعى عليهم بتشديد عزيمة رفيقهم “ميار” الذي أقدم على طعن “عبد الباسط.م” عدّة طعنات بواسطة سكين في زنده الأيمن من الناحية الداخلية والناحية الخارجية في محاولة منه لقتله وفي ظهره باتجاه الرئة ما تسبّب له بنزيف نُقل على أثرها إلى المستشفى. وعاد المدعي وأسقط حقّه عن بقيّة المدعى عليهم باستثناء “ميار.م”.

وبيّنت التحقيقات أنّ جميع المدعى عليهم يقيمون في لبنان بصورة غير مشروعة.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا أصدر قراره الظنّي في القضيّة طالباً إنزال عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقتة بالمدعى عليه “ميار.م” ، فيما ظنّ بالباقين بجرم التدخل في الجرم وبالجميع بالمادة 32 أجانب، طالبا احالتهم للمحاكمة امام محكمة الجنايات.