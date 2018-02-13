يوم الأحد الماضي، اجتاز اللبناني علي مرعي السياج الشائك على الحدود اللبنانية الجنوبيّة متجهًا الى الداخل الإسرائيلي للمرّة الثانية، وبحسب المعلومات التي وردت فهو مريض عقليًا.

وأفاد موقع israelnationalnews أنّ القوات الإسرائيلية رصدَت تسلّله وألقت القبض عليه، ثمّ نقلته الى مركزٍ أمني للتحقيق معه.

وزعمَ الموقع أنّه خلال استجوابه، قال مرعي إنّ شقيقين في “حزب الله” أرسلاه بمهمّة، وهدّداه بإدخاله قسرًا الى المستشفى إن لم يتسلّل الى الداخل الإسرائيلي، وذلك بهدف إختبار الصعوبة في الدخول والمغادرة، ومعرفة الترتيبات الأمنية للجيش الإسرائيلي.

وأضاف للمحققين أنّه أُحضر الى نقطة الخروج من الأراضي اللبنانية على متن دراجة ناريّة، وطُلب منه فحص السياج الكهربائي على الحدود.

ترجمة لبنان24