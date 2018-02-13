عودة قوية لـ”غريس ديب”.. ماذا كشفت عن عملها الجديد؟

بعد انقطاعٍ غير قصير عن وسائل الإعلام، حلّت النجمة “غريس ديب” ضيفةً على برنامج “بلا كلفة” مع الممثل والإذاعي “أسعد حطّاب” عبر صوت المدى. وقد أتت المقابلة بعد المصاب الأليم الذي عاشته غريس إثر وفاة والدتها والذي أثّر سلباً في حياتها. و لكن ها هي اليوم تعود بقوة إلى الساحة الفنّية.

وصرّحت ديب أن قمة عطائها كان مع شركة روتانا، وهي من طلب فسخ العقد مع الشركة المنتجة، إنما ما زالت على علاقةٍ جيدة مع العاملين فيها. لم تشعر غريس أنها قادرة على الإبداع الكلّي إلا بعدما استقلّت فنّياً وأضحت أغانيها من إنتاجها الخاص.

أما جديد غريس ديب فهو أغنية “بدّي” من كلماتها وألحانها ومن توزيع هادي شرارة، والكليب سيبصر النور قريباً. وقد أعربت ديب عن أنها فخورة بهذا العمل لأنها تشعر أنها بداية لمرحلة جديدة على مستوى عالمي في مسيرتها الفنية.

وفي إجابتها عن الأسئلة السريعة، أعربت غريس عن خوفها من مسألة وهب الأعضاء. كم صرحت أن لا مشكلة لديها مع المثليين الجنسيين. ومن ناحية أخرى قالت إنها على علاقة صلاة دائمة مع الله وقد تعرضت لانتقادات كثيرة من رجال دين موارنة وإنجيليين كونها فنانة وهذا قد يتعارض مع تبشيرها بالسيد المسيح. لكن في المقابل تجد نفسها مرتاحةً مع ذاتها كفنانة وهي قادرة على أن تبشر بيسوع إلى جانب عملها الفني.