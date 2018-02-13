آخر الأخبار دماء في حفل زفاف.. بسبب “مندسّين” عامل تنظيفات في صيدا.. ضحية جديدة لعضة كلب! نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة بالصور: فقدته مساء أمس في الدكوانة… “Tio” مفقود ومكافأة مالية بإنتظار من يعثر عليه الحريري: نحن موظفون لدى المواطن إليكم جديد الدعوى المقدمة ضدّ السبهان! عامل تنظيفات في صيدا.. ضحية جديدة لعضة كلب! بو صعب رفض التسوية وباسيل وبّخ عزيز! غموض يلفّ منصب جان عزيز في محطة “OTV” دفعوا جنى عمرهم.. قبض المصريات وطلع ما في بيت! نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة منذ 1 ساعةوكالات منذ 1 ساعةوكالات شارك Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email WhatsApp عثر على الشاب وسام عمار (22 عاماً، من أركي الجنوبية) جثة هامدة داخل شقة في ديربورن هايتس في أميركا، بحسب ما ذكر موقع “يا صور”. ولم تعرف أسباب الوفاة حتى اللحظة. إقرأ ايضاً «حزب الأمير» يظهر جنوباً: جريمة قتل تكشف جماعة شيعية متشددة سلسلة من المنخفضات بطريقها نحو لبنان.. الأمطار والثلوج عائدة!! غموض يلفّ منصب جان عزيز في محطة “OTV” بالصور: فقدته مساء أمس في الدكوانة… “Tio” مفقود ومكافأة مالية بإنتظار من يعثر عليه أضف تعليق أضف تعليق إلغاء الرد
أضف تعليق