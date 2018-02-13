الرئيسية » أخبار لبنان » نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة

نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة

منذ 1 ساعة
وكالات

عثر على الشاب وسام عمار (22 عاماً، من أركي الجنوبية) جثة هامدة داخل شقة في ديربورن هايتس في أميركا، بحسب ما ذكر موقع “يا صور”.

ولم تعرف أسباب الوفاة حتى اللحظة.

أضف تعليق

أضف تعليق