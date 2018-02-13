نبأ إغترابي مفجع.. وفاة شاب في أميركا بظروف غامضة

عثر على الشاب وسام عمار (22 عاماً، من أركي الجنوبية) جثة هامدة داخل شقة في ديربورن هايتس في أميركا، بحسب ما ذكر موقع “يا صور”.

ولم تعرف أسباب الوفاة حتى اللحظة.