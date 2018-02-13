هل صحيح أن ساترفيلد هدّد اللبنانيين… لا خيار أمامكم سوى “هوف”؟!

كشفت “الأخبار” أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترتفيلد أبلغ جميع المسؤولين اللبنانيين “أن “خط هوف” هو الحل الوحيد، وإن هذا الخلاف لا يستدعي القيام بوساطة. وإذا رفضتم الحل، فلا الولايات المتحدة، ولا الأمم المتحدة، ستتدخل كوسيط”.

وتدرّج ساترفيلد في نبرة التهديد. قال للبعض إن “رفض خيار هوف يعني أن أي شركة لن تشارك في استخراج الغاز والنفط في البلوكات الجنوبية اللبنانية”. فيما قال لمسؤولين آخرين إن الرفض اللبناني يعني عدم مشاركة أي شركة أميركية في أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري قبالة السواحل.

وأمام بعض المسؤولين، هدّد بـ”عدم قيام أي شركة أميركية بالاستثمار في لبنان، لا في قطاع النفط والغاز، ولا في غيره”. أما الذين كانوا “غير متسامحين معه”، فاكتفى أمامهم بعرض الوقائع، تاركاً حسم الأمور لرئيسه، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي سيزور لبنان بعد يومين.