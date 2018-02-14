بعدما كان يفترش طرقات طرابلس.. المسنّ أحمد بعهدة “دار العجزة”

بعد الدَّعوات الكثيرة التي أطلقت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي في طرابلس لإيواء رجلٍ مسنٍّ يدعى أحمد، كان يفترش أرصفة وطرقات المدينة، وبعد طلب “اللجنة الإجتماعية وذوي الإحتياجات الخاصة” في بلدية طرابلس لإيوائه، لبّت جمعية “الخدمات الإجتماعية – دار العجزة” في أبي سمراء الطلب، وبات المسنّ أحمد بعهدتها.

رئيسة اللجنة الإجتماعية في البلدية رشا سنكري أوضحت أنَّ “الجمعية وافقت على طلب اللجنة الاجتماعية بعد متابعة استمرت لأكثر من سنة”، مشيرة إلى أنّ “الجمعية أجرت فحوصاً شاملة للمسن صحياً ونفسياً، وبعد إجراء فحص أولي لوحظ أنّ لديه فتقاً في بطنه وهو بحاجة لعملية جراحية، وسيتمُّ تحويله إلى المستشفى لإجرائها، كما ستؤمّن له الجمعية الإيواء والمأكل والملبس وغيرها من الاحتياجات”.

وشدّدت سنكري على أنّ “الجمعية بحاجة ماسَّة لمساعدة الوزارات المختصة لرفع قيمة المخصصات المالية لها”، متوجّهة إلى “الخيِّرين والمجتمع المدني المحلي بطلب مساعدة الجمعيات الإيوائية لتتمكَّن من مساعدة هكذا حالات إنسانية”.