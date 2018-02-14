يحيي “تيار المستقبل” الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري باحتفال حاشد في قاعة بيال في وسط بيروت تحت شعار “المستقبل عنوان حماية لبنان”، في وقت جدّدت فيه “كتلة المستقبل” في هذه المناسبة الإصرار على دعم المحكمة الخاصة بلبنان لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتكريس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، بحسب ما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقد وجّهت الدعوات للمشاركة بالاحتفال إلى مختلف الأحزاب الصديقة مع استثناء “حزب الله” المتّهم عناصره بعملية الاغتيال: “وهو لذلك لم ولن يكون مرحّبا به في هذه الذكرى طالما لا يعترف بالمحكمة الدولية”، بحسب منسق عام الإعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى الذي يوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “الاحتفال سيكون سياسيا وطنيا شاملا من دون أن يتحوّل إلى مهرجان انتخابي، كما ستحضر فلسطين والقدس في فقرة شعرية إضافة إلى أغنيات وطنية وسيعرض فيلم وثائقي عن مسيرة الرئيس الراحل ومسيرته المستمرة مع الرئيس سعد الحريري”.

أما كلمة الحريري التي ستمتد على أربعين دقيقة فهي وإن كانت سياسية لكنها لن تتطرق إلى تفاصيل الانتخابات المتعلقة بـ”تيار المستقبل” وتحالفاته ومرشّحيه، وستنطلق من الواقع الذي يعيشه لبنان والمنطقة وستتضمن رسائل في الاتجاهات كافة، مع التشديد والتأكيد على الثوابت التي يمثّلها الحريري و”تيار المستقبل”.

وفي اجتماعها الذي عقد عشية هذه الذكرى، أكدت “كتلة المستقبل” على دعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتكريس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب.

(الشرق الأوسط)