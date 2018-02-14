شخصيات غادرت “احتفال البيال” .. فما السبب؟

غادر الوزير السابق الآن حكيم ممتعضاً احتفال احياء الذكرى 13 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في البيال، لأنه لم يعط كرسي ليجلس عليه في الاحتفال وقال لـ”LBCI”: “عيب عليهم”، وحكيم يمثل الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل.

كما غادر النائب نديم الجميل، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض والاعلامية مي شدياق للسبب عينه.

وفي هذا السياق غرد معوض قائلاً: “كنت أودّ المشاركة في ذكرى تعني الكثير لي شخصياً عاطفياً ووطنياً، وهي ذكرى #استشهاد_الرئيس_رفيق_الحريري، إلا أنه وبعد وصولي إلى “البيال” اضطررت إلى المغادرة لأسباب بروتوكولية… وربما ما وراءها”.

من جهتها، قالت مي شدياق: “هناك مثل يقول: يللي بيصغر عقله بيتعبوا اجريه… يبدو أن الشهادة لا مكان لها على قائمة البروتوكول لم يعد لها كرسي يليق بالوفاء”.