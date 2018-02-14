منخفض جوي آتٍ من “جزيرة كريت”.. استعدوا للضباب والامطار والرياح

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الجمعة المقبل حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت مما يؤدي الى طقس غائم وماطر خلال عطلة نهاية الاسبوع .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.

الجمعة: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات وتبدأ الامطار بالتساقط ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم.

– الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى معتدل. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 17,20 .