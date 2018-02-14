أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمطار المدارية التي تشكلت بين ليبيا والجزائر انحسرت بسبب تصادم الجبهة القطبية بالمدارية الحارة فنتج عنها منخفض مداري عملاق ارتفعت نسبة رطوبته بسبب الرياح الغربية الباردة التي لفحته من اليونان، فتساقطت امطار غزيرة بين لبنان والأردن وشمال المملكة السعودية.

ماذا عن وضع اليومين المقبلَين؟

لفت خنيصر إلى ان المرتفع الآزورييمدد اطرافه نحو شمال افريقيا ليعرقل سير المنخفضات الجوية التي يرسلها الإيسلاندي نحو ايطاليا، لكنه سيواجه ثورة منخفض البحر الأحمر الذي سيفرض سيطرته على المملكة السعودية والصحراء الإفريقية الكبرى والمتوسط، ما سيؤدّي الى تراجع في قيم الضغط الجّوي ينتج عنه في شبه الجزيرة العربية والمنطقة ما يلي:

هبوب تيارات دافئة ورطبة من المحيط الهندي (حيث قيم الضغط اكثر ارتفاعاً) نحو صحراء الربع الخالي.

هبوب رياح شمالية باردة نحو البحر الأحمر وغرب المملكة الأمر الذي سيسبب تصادماً بين جبهتين متناقضتين ينتج عنه تشكل منخفض مداري ممطر وعاصف بخاصة بين جدة ومكة المكرمة وشمال المملكة.

تصادم رياح شمالية باردة بجنوبية دافئة سيحرك العواصف الرملية في المملكة السعودية ومن ثم تتجه نحو الشرق الأوسط.

سوف يتأثر لبنان وسوريا وفلسطين والأردن بغبار بنسبة 65 % بين الخميس ظهراً والسبت قبل الظهر بسبب الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، والسحب المدارية المغبرة من مصر.

تصطدم التيارات الجنوبية الشرقية الدافئة التي ستمر فوق لبنان والمنطقة بالمنخفض الجوّي الذي ستستقطبه قيم ضغط منخفض البحر الأحمر المتدنية، الأمر الذي سيزيد من نسبة الأمطار في لبنان يوم السبت وتشكل العواصف الرعدية وارتفاع الرطوبة.

يُسبب نشاط منخفض البحر الأحمر بحركة رياح قوية في مصر وليبيا، تأتي من جنوب ايطاليا واليونان وتحرّك الصحاري سينتج عواصف رملية يرتفع غبارها في السحب المدارية التي ستمر يومَي الخميس والجمعة فوق لبنان .

بعد الاستراحة الجوية، ينقلب الطقس الى عاصف وممطر فجر السبت يترافق مع تساقط للثلوج بغزارة على الجبال 1700 متر وتتدنى الى 1500 متر.

طقس يوم الخميس:

سحب مدارية مغبرة تغطي لبنان وترفع درجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 7 ليلاً

الرطوبة 45%

الضغط الجوي: 1018hpa

الرياح السطحية: جنوبية شرقية مغبرة سرعتها 35 كم في الساعة وشمالية شرقية على الساحل سرعتها 40 كم في الساعة.