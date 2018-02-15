الحريري يرد على تغريدة هشام حداد

اخطأ رئيس الحكومة سعد الحريري بكلمة خلال القاء خطابه في الذكرى الثالثة عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فقال:” بكرا بيتمسخروا علينا”.

وعلى الفور، غرد الاعلامي هشام حداد عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: ” نحنا منتمسخر عن محبة يا شيخ…” فردّ الحريري على حداد مغرداً: “بعرف حبيب وخليك مكمل ولا تسمع لحدا الله يوفقك”.

فعاجله حداد بالقول: “مع هيك رؤساء حرية التعبير مصانة …”

بعرف حبيب وخليك مكمل ولا تسمع لحدا الله يوفقك 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2018