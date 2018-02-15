بالفيديو: تفاصيل جديدة عن مأساة برج البراجنة ..

فاجعة استفاق عليها أهالي برج البراجنة مع انهيار مبنى وسقوط ضحيتين.

فاجعة تفتح الباب مجددا على ملف الإهمال والبناء غير الشرعي، والتي دائما يكون ضحاياها مواطنون أبرياء.

فعند حوالى الرابعة فجرا، انهار قسم من مبنى العنان في برج البراجنة – محلة عين السكة، ما ادى الى وفاة زينب عمار متأثرة بجراحها، وابنتها سالي البالغة من العمر سبع سنوات، واصابة زوجها سامر خليل عيتاني بكسور وجروح. وقد نقل الزوج والجثتان الى مستشفى الرسول الاعظم.

الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير توجه إلى مكان الحادث موفدا من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يرافقه عدد من المهندسين والاداريين في الهيئة، واطلع على الأضرار بحضور رئيس بلدية برج البراجنة.

وذكر خير بالمادة 646 من قانون البناء الذي ينص على الزام صاحب العقار الاهتمام بالمنشآت والترميم، وعلى البلديات المتابعة وتحمل المسؤولية في المراقبة، وأضاف: اذا كان هناك ضعف بالامكانيات المادية فالرئيس الحريري على استعداد للاهتمام والمساعدة.

رئيس البلدية شكر بدوره الرئيس الحريري على اهتمامه والسرعة في ارسال الهيئة العليا للاغاثة للوقوف الى جانب الأهالي بكل الامكانيات ومساعدة العائلة المنكوبة.