بالفيديو: حريق كبير في المنصورية وسحب الدخان تغطي المنطقة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تجدد الحريق الذي شب يوم أمس في مستودع “المكلس يونايتد” للزيوت، في الطابق العلوي، وأن سحب الدخان ترتفع في المنطقة وصولا الى بيروت، وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماده.

وكان المكتب الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلن في بيان، أنّ المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، حضر “إلى موقع الحريق الذي شب أمس داخل مستودع يحوي على براميل ملأى بالزيوت والمواد السريعة الاشتعال في المكلس، للإشراف بشكل مباشر على عمليات الاطفاء، حيث يواجه رجال الإطفاء صعوبة كبيرة للتمكن من السيطرة على النيران.