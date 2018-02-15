تيلرسون من السراي: لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله

لفت وزير ​الخارجية الأميركية​ ​ريكس تيلرسون​ إلى أنّه “مضى 4 سنوات على زيارة آخر وزير خارجية أميركي ل​لبنان​ وهذه الزيارة فرصة للتأكيد على علاقة البلدين”، مشيراً إلى أنّ “اننا نقف الى جانب ​الشعب اللبناني​ ومؤسساته”، منوّهاً إلى أنّ “لبنان خضع للكثير من الضغوط ونسعى لان تبقى الحدود اللبنانية آمنة”.

وركّز تيلرسون، ، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، على أنّنا “ممتنّون للشراكة العسكرية مع لبنان وقواه العسكرية الّتي وقفت بوجه تنظيم “داعش” الإرهابي، ونحن ملتزمون بدفع الأهداف المشتركة مع لبنان إلى الأمام”، مبيّناً أنّ “أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان وقد وفّرنا 1.6 مليار دولار لمساعدتهم”.

وشدّد على أنّ “من المستحيل أن نتحدّث عن الأمن والإستقرار في لبنان دون معالجة مسألة حزب الله الّذي نعتبره منظمة إرهابية منذ عقدين من الزمن ولا نفرق بين أجنحته. لا يوجد فرق بين الجناح العسكري والسياسي لحزب الله”، مؤكّداً أنّ “الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد عن لبنان وعلى الشعب اللبناني أن يشعر بالقلق تجاه تصرّفات الحزب”.

وأكد أنّ “وجود حزب الله في سوريا زاد من سفك الدماء ومن نزوح الأبرياء ودعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد البربري”، مشدداً على “ضرورة أن تنأى حكومة لبنان عن النزاعات الخارجية وأن يتوقّف حزب الله عن نشاطاته الخارجية”.

على الطرف الآخر، أعلن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان “​الولايات المتحدة​ شريك استراتيجي في ​محاربة الارهاب​”، مشيرا الى “ان رسالة الولايات المتحدة هي أننا نقف بشدة الى جانب ​لبنان​ ومؤسساته الشرعية”.

وكشف الحريري​ عن انه أكد لتيلرسون حق لبنان في استكشاف موارده الطبيعية في مياهه اللبنانية، لفت الى “ان لبنان يريد الانطلاق الى حالة وقف ​اطلاق نار​ دائم مع ​اسرائيل​”، مشددا على ان “الالتزام ب​سياسة النأي بالنفس​ في لبنان مسؤولية جماعية”.

المصدر: ليبانون ديبايت