خير من برج البراجنة: المبنى سيُهدم وستُقدّم بدلات إيواء للسكان

شدد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على ضرورة أن “يتم هدم المباني المجاروة للمبنى الذي انهار اليوم في برج البراجنة تلافياً لحوادث انهيار”، داعياً “البلدية والمالكين القيام بكشف دوري على المباني القديمة”.

وخلال تفقدّه قبل ظهر اليوم الخميس، المبنى المنهار في برج البراجنة، موفداً من رئيس الحكومة سعد الحريري، نقل اللواء خير رأي بعض المهندسين، الذي يشير الى أن “المبنى غير قابل للترميم وسيتم هدمه وتقديم بدل ايواء للسكان”.

وذكّر خير “بقانون البناء الذي يُلزم المالك الاساسي بالحفاظ على ملكه وصيانة المبنى”.