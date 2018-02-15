ريفي للحريري: اتكأت على كتف محامي قتلة الرئيس الشهيد

أثار تمثيل وزير العدل سليم جريصاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في احتفال البيال لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري عددا من التعليقات.

في السياق, علّق اللواء أشرف ريفي في تغريدة على حسابه الخاص تويتر:” وضَعنا بصدق الكتف على الكتف فاتكأت على كتف محامي الدفاع عن قتلة الرئيس الشهيد وغاب مناضلون كبار في ثورة الإستقلال عن إحياء ذكرى من فجّر دمه ثورة الإستقلال”.

وأضاف ريفي: “خلافنا معك بسبب خيار سياسي نرفضه ولا نرتضيه لأبناء الشهداء، وللحديث تتمة”.

وفي سلسلة تغريدات, غرّد ريفي مرة أخرى: “‏أيها الوزير المحاضر بالوفاء صدقت. فوَفاؤك للنظام السوري و”حزب الله” لا شك فيه. لستَ مجرد محامي دفاع عن قتلة الشهيد وأنت القائل أن المحكمة الدولية هي بديل عن عجز إسرائيل عن تدمير لبنان بل أنت شريك في محاربة العدالة وهذه مهمة محامي الشيطان. لم يكن حضورك اليوم لائقاً بقدسية الشهادة”.

وضَعنا بصدق الكتف على الكتف فاتكأت على كتف محامي الدفاع عن قتلة الرئيس الشهيد وغاب مناضلون كبار في ثورة الإستقلال عن إحياء ذكرى من فجّر دمه ثورة الإستقلال. خلافنا معك بسبب خيار سياسي نرفضه ولا نرتضيه لأبناء الشهداء، وللحديث تتمة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) February 14, 2018