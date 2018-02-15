عرض أميركي على اللبنانيين: تبادلوا الأراضي مع “إسرائيل”!

يصل اليوم إلى بيروت وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في زيارةٍ ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل.

وبحسب صحيفة “الاخبار” فان تيلرسون سيستكمل ما بدأه مُساعده دايفيد ساترفيلد، وتحديداً ما يتعلّق بالنقاط العالقة على الحدود البحرية والبرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، و”العرض” الأميركي المفروض على لبنان، المُتعلّق بالعودة إلى “خط فريديريك هوف” كحلّ وحيد لأزمة الحدود البحرية، “وإلا، فلن يُسمح للبنان باستخراج النفط أو الغاز من البلوكات الجنوبية”. الخطّ المعروف باسم الموفد الأميركي، رُسم عام 2012 ويمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة التي يُطالب بها العدو، ويعطي الأخير نحو 40 في المئة.

لم تكن آراء المسؤولين اللبنانيين موحدة حول الطرح الذي قدّمه ساترفيلد في جولته الأسبوع الفائت. عددٌ منهم اعتبر أنّ “خطّ هوف” هو سترة النجاة الوحيدة الباقية لنا، للبدء باستخراج النفط والغاز من البلوكات الجنوبية، في مُقابل موقف واضح لعون وبرّي بعدم التنازل عن الحقوق اللبنانية.

الى ذلك تكشّفت معلومات جديدة عن “العروض” التي تقدّم بها ساترفيلد خلال زيارته قبل أيام، حول الفصل بين الحدود البرية والحدود البحرية. وقد اعتبر وقتها أنّ حلّ الخلاف حول الحدود البرية “سهل”، في مقابل القبول بـ”خطّ هوف” للحدود البحرية. ولكن تبيّن أنّ هناك ما هو أخطر ممّا تقدّم.

فقد افادت المعلومات أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي اقترح على عددٍ من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، “مُعالجة” أزمة الحدود البرية عبر إجراء عملية تبادل أراضٍ بين لبنان والكيان الاسرائيلي، في النقاط الـ13 المتنازع عليها. ولهذه الغاية، طَرح إجراء عملية تحديد مساحة للأراضي “المتنازع عليها”، وعلى أساسه يجري التبادل.