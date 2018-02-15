عطلٌ يقطع المياه عن هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، انه “بسبب عطل طرأ اليوم الخميس ظهرا تاريخ 15/2/2018، على خط الجر الرئيسي من نبع المضيق قطر 800 ملم عند منطقة الملعب البلدي في جونيه، ستضطر المؤسسة الى قطع المياه عن المناطق التالية: أدونيس – ساحل كسروان من الملعب البلدي حتى الهوليداي بيتش – صربا – ذوق مكايل – ذوق مصبح، حيث باشرت فرق الصيانة في أعمال التصليحات فورا والتي من المتوقع أن تستمر حتى مساء غد الجمعة الواقع في 16/2/2018”.

وإذ أسفت المؤسسة “لهذا العطل الخارج عن إرادتها”، دعت المشتركين المعنيين الى “أخذ العلم واتخاذ الإحتياطات اللازمة للفترة المذكورة”.