فوضى الطقس تابع: منخفض جوي سيضرب المنطقة السبت وهذا ما ينتظرنا

نشر الأب إيلي خنيصر المتخصّص بأحوال الطقس، النشرة الجوية عبر حسابه على “فيسبوك”.

وقال خنيصر: “فوضى في شبه الجزيرة العربية، ولبنان ينتظر الخيرات فهل من معاكسات على امطاره؟”.

وعن الأحوال الجوّية في لبنان ليومَي الجمعة والسبت قال:

الحالة العامة: بسطَ منخفض البحر الأحمر سيطرته على شبه الجزيرة العربية ومصر والسودان والحوض الشرقي للمتوسط الأمر الذي سينتج عنه ما يلي:

1- تدفّق رياح شمالية رطبة من جنوب شرق أوروبا نحو البحر الأحمر والمملكة السعودية ومصر، وذلك من قيم ضغط مرتفعة الى متدنية.

2- تدفّق رياح جنوبية رطبة من المحيط الهندي نحو البحر الأحمر، ستصطدم بالرياح الشمالية ما يسبب بتشكل أمطار غزيرة بين مكة المكرمة وجدة ووسط المملكة.

3- ثوران في الرياح الرملية في مصر وصحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، فالأولى ستعبر لبنان مع السحب المدارية، والثانية ستتجه مع الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نحو سوريا والداخل اللبناني.

4- ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتصل على الخط الساحلي الى 22 درجة يوم الجمعة مصحوبة بغبار بنسبة 60%.

ويتقدّم المنخفض الجوّي الذي دفعه الإيسلاندي من الأطلسي نحو جنوب ايطاليا، ويوسّع حالياً، حجمه بفعل الرطوبة العالية التي يرسلها المنخفض المذكور، نحو وسط القارة الأوروبية وجنوبها. ومن المنتظر ان يتمركز بين قبرص ولبنان وفلسطين وسوريا وجنوب تركيا، لكن ما هي انعكاسات الفوضى في شبه الجزيرة العربية على المنخفض الجوي الذي سيضرب المنطقة يوم السبت؟

من المنتظر أن تتدفّق كمية كبيرة من الرياح المغبرّة من صحراء شبه الجزيرة العربية نحو الأردن وشرق سوريا ومن ثمّ ستتحوّل الى لبنان رياحاً شرقية في الشمال (عكار)، وجنوبية شرقية في البقاع، ما يسبب انعاكاسات سلبية على تعمّق المنخفض نحو الداخل اللبناني؛ بقاعاً وشمالاً وستكون معظمها، حتى الساعة، بين الساحل والجنوب والجبل، كدرجة اولى، والمناطق المذكورة كدرجة ثانية.

وان تابعت الرياح الشرقية تدفقها القوي ستخسر عكار والبقاع الشمالي امطارا كثيرة يوم السبت مساء، علماً انّ الرياح الجنوبية الغربية ستشتد نحو الجنوب والساحلي اللبناني والسوري يوم الأحد لتعيد تعمق الهطولات، الى حد ما، نحو الداخل.

الحرارة على الساحل: 22 نهاراً و 14 ليلاً

على الحبال: 17 نهاراً و7 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و7 ليلاً

الرطوبة 40%

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 25 و 35 كلم في الساعة، تشتد في عكار والهرمل والمناطق الشمالية ظهراً لتصل الى 55 كم في الساعة.

الضغط الجوي: 1014hpa