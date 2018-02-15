قبل الأمطار.. الغبار يسيطر على لبنان

طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من بعد ظهر اليوم حتى مساء الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر وبارد، وفق ما ورد في نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.

الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع انخفاض نسية الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار تسوء معها الرؤية أحياناً. كما نشهد تساقط أمطار جنوب شرقي البلاد ليلاً.

الجمعة: قليل الغيوم مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط امطار متفرقة ليل الجمعة/ السبت تبدأ جنوب البلاد وتمتد تدريجياً نحو الوسط فالشمال.

السبت: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الرياح السطحية: شمالية شرقية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

الانقشاع: متوسط

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65%.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1019 HPA، أي ما يعادل: 765 ملم زئبق