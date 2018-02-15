منخفض جوي إيطالي سيضرب لبنان.. استعدّوا للثلوج وهذه حال الطقس بالأيام

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI أنّ منخفضًا جويًا قادم من جنوب ايطاليا يؤثر على لبنان يومي السبت والاحد، حيث سيشهد لبنان أمطارًا متفرقة إضافة الى الثلوج.

ولفتت الى أنّ الطقس سيكون مستقرًا بداية الاسبوع المقبل مع احتمال لعودة الامطار يوم الخميس.

أمّا الجمعة فسيكون الطقس مستقرًا مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 17 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

وتنخفض درجات الحرارة السبت الى حدود 10 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً، وتهطل أمطار غزيرة احياناً مع احتمال الى تشكل سيول يرافقها برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

والأحد سيكون الطقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و17 درجة ساحلاً وتهطل أمطار غزيرة احياناً مع احتمال تشكل سيول يرافقها برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وربما على ارتفاع 1400 متر.