هذا ما قاله علي عمّار واللواء خير بعد انهيار مبنى في برج البراجنة

طالب عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي عمّار الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه انهيار المبنى فجر اليوم في برج البراجة.

وشدد عمار على ضرورة إجراء مسح عام لكل الابنية في لبنان.

وقال إنه اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري ووضعه في اجواء الفاجعة وتجاوب الحريري بإعطاء التعليمات اللازمة الى اللواء خير بالتوجه فورا الى مكان الحادث للاطلاع على الاضرار.

ولاحقًا، قدم خير برفقة وفد وتفقد مكان إنهيار المبنى، ووعد بالقيام ما يتوجّب مع المتضررين من هذه الحادثة.

وقال اللواء خير بعد الكشف على المبنى انه غير قابل للترميم ويجب هدمه.