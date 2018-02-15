وزارة البيئة تحذّر من خطر غازات حريق معمل الزيوت في المكلس

أعلنت وزارة البيئة في بيان اليوم أنّ “فريقاً من مصلحة البيئة السكنية ومصلحة تكنولوجيا البيئة تولى اليوم الكشف ميدانياً على الحريق الذي اندلع في مستودع لتخزين الزيوت يضمّ معملاً لصنع أكياس النفايات ورقائق الألومنيوم والنايلون اللاصق في منطقة المكلس، وبنتيجة الكشف تبين أن المبنى يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الغذائية والمواد الغذائية والحاويات البلاستيكية والمواد الاولية المستخدمة لصناعة أكياس النايلون”.

وأكد البيان “أن احتراق المواد المذكورة يؤدّي إلى انبعاث غازات ملوثة تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة المحيطة، منها على سبيل المثال لا الحصر، أحادي أكسيد الكربون (CO)، الغبار ( Particulate Matter) وغيرها من الملوثات السامة كالمعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة”.

وأضاف: “نظراً لخطورة المواد المنبعثة وحفاظا على السلامة العامة، ينصح بالبقاء بعيدا قدر المستطاع عن مكان الحريق، كما يرجى من المواطنين التزام المنازل لا سيما أولئك الذين يعانون من التحسس ومشاكل الجهاز التنفسي والأطفال وكبار السن. وأنّه بهدف إجراء تقييم دقيق وشامل وتقني إقترح فريق الكشف الميداني معاينة مكان الحريق يعد إخماده وذلك للكشف على نوعية وكمية مخلفات الحريق والرماد المتبقي من أجل تحديد النفايات الخطرة منها بغية الوصول الى الطرق الأسلم بيئيا للتخلص منها”.