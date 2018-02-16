آلية تعاون بين Uber والاجهزة الامنية

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مندوين من “Uber” للنقل العام، وأسفر اللقاء عن “إنشاء آلية تعاون مع الأجهزة الأمنية في لبنان لمنع حصول تجاوزات تضرّ أمن المواطنين والمقيمين”.

واستمع المشنوق لشرح المندوبين عن كيفية التشدّد بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وأعلماه أنّ الشركة ستفتتح مكتبا رسميا بعد أسبوعين يتشدد بقبول أوراق السائقين.

يشار الى أن حادثة قتل الدبلوماسية البريطانية في بيروت كانت الشعلة لهذه الخطوة، وذلك لكون الضحية استعملت تطبيق “Uber” قبل أن تُقتل وترمى جثتها على جانب الطريق.