طائرات سورية وروسية فوق جبيل.. وموسكو أبلغت تل أبيب عبر الخط الساخن!

كتبت صحيفة “الديار”: “قام سرب من طائرات سوخوي 25 الروسية وسرب من طائرات ميغ 29 السورية بالتحليق جوا انطلاقا من قاعدة حميميم وصولاً إلى قبالة مدينة جبيل قبل الانحراف نحو البحر والعودة باتجاه سوريا”، مشيرةً إلى أنّ “أي طائرة إسرائيلية بلم تقم محاولة التصدي أو الاقتراب او التحليق في المنطقة”.

وأضافت الصحيفة: “ويبدو ان سلاح الجو الروسي في حميميم ابلغ إسرائيل عبر الخط الساخن عن المناورة الجوية”، لافتةً إلى أنّ “هذه اول مرة تصل طائرات سورية الى قبالة الشواطئ اللبنانية حيث تبعد جبيل 20 كيلومتراً عن بيروت”.