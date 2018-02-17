إحباط محاولة تسلّل على الحدود اللبنانية – السورية.. ومقتل شخص!

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأنّ وحدة من حرس الحدود في الجيش السوري أحبطت محاولة تسلل “مجموعة إرهابية” من الأراضي اللّبنانية باتجاه منطقة تلكلخ في ريف حمص.

وبحسب “سانا”، فقد حصلت اشتباكات ظهر اليوم، السبت، بين عناصر من حرس الحدود في الجيش السوري و”مجموعة إرهابية” قرب قرية معربو في ريف تلكلخ الغربي، أثناء محاولة المجموعة التسلّل عبر أحد المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية – السورية.

وانتهت الاشتباكات بإحباط محاولة التسلُّل بعد مقتل أحد أفراد المجموعة وفرار من تبقى منها باتجاه الداخل اللّبناني.