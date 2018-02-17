بعدما لم تخمد نيران المكلس.. اتخذ القرار الحاسم!

أعلن المكتب الاعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، ان عمليات إخماد الحريق الذي شب بعد ظهر الأربعاء الماضي في مبنى المكلس، لا زالت “مستمرة حتى الساعة، وذلك نظرا لاحتواء الطوابق السفلية منه على براميل ملأى بالزيوت والمواد السريعة الاشتعال، حيث امتدت النيران ولا زالت مشتعلة حتى الآن”.

أضاف: “وقد حضر المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى الموقع للمتابعة عن كثب، عملية تنفيذ قرار هدم البناء الذي اتخذ مؤخرا من قبل المعنيين كافة، لما يشكله من خطر على الجوار؛ وذلك بالتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني. وستبقى الاعمال مستمرة لحين الانتهاء من المهمة”