بعد “شتوة الويك اند”.. تحضّروا سلسلة منخفضات في طريقها إلى لبنان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تساقط الأمطار الغزيرة في لبنان والمنطقة يستمر حتى ظهر يوم الأحد ومن المنتظر ان تشتدّ بعد الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وتلامس في الجبال الشمالية 1400 متر دون تراكمات تذكر.

يتحوّل الطقس يوم الأحد من ممطر الى حالة عدم استقرار خلال النهار وتشهد المناطق اللبنانية تساقطاً لأمطار خفيفة وعابرة، لكن ماذا بعد هذه الشتوة؟

الإيسلاندي؛ الذي نفاه الآزوري فوق غرينلاند وكندا، تصل قيمه في الوقت الحالي الى 974hpa ويجذب نحوه رطوبة الأطلسي ويقذفها نحو اوروبا حيث ينتظره شريكه المنخفض البحر الأحمر الذي ما زال يعمل على قيم ضغط منخفضة شمال افريقيا وجنوب اوروبا فيستورد كمّا من رطوبة الإيسلاندي ويشكل منخفضات جوية فوق المتوسط سوف تعيد تغذية الشرق الأوسط بالأمطار في الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة الى انّ لولا نشاط منخفض البحر الأحمر وتدني قيمه، لكان المرتفع الآزوري متحكّماً بالمنطقة وبالتالي طالت فترة الجفاف.

سلسلة من المنخفضات ما زالت تسلك خط لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.

الحرارة على الساحل: 18 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 14 نهارا و 6 ليلاً

الرطوبة بين 70 و 80%

الرياح: غربية سرعتها 30 كم في الساعة. تصل في سوريا والأردن الى 65 كلم في الساعة مع امطار رعدية.

الضغط الجوّي: 1010hpa