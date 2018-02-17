عواصف رعدية وامطار وثلوج على ارتفاع 1300 متر.. متى ترتفع الحرارة؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غداً الاحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي فوق الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس ماطر وبارد في لبنان و محيطه، ينحسر تدريجيا ظهر يوم الأحد متجها شرقا نحو العراق.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 3 امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الجنوبية.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تنحسر الامطار والثلوج ويتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، فيما يستمر تساقط الامطار المتفرقة وتشكل الضباب في المناطق الجنوبية حتى المساء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 درجات الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 درجات الى 12 درجة، في الداخل من 4 درجات الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة سرعتها بين 20 كم/س و 50 كم/س،

وتشتد أحيانا لتصل الى 75 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا خلال فترة تساقط الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و 95 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 22:06 ساعة غروب الشمس: 22:17