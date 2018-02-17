في لبنان.. اختلفا على تعبئة البنزين فأطلق النار عليه واقتلع عينه!

أقدم سائق سيارة من نوع نيسان لون جردوني على اطلاق النار على عامل سوداني يعمل في محطة جزيني للمحروقات في بلدة الزرارية ما ادى الى اصابته في الوجه بشكل مباشر واقتلاع عينه اليسرى.

وقيل ان الخلاف وقع قبل ساعات على خلفية تعبئة البنزين حيث غادر سائق سيارة النيسان قبل ان يرجع مسلحاً بواسطة بندقية نوع بومباكشن اطلق منها النار بشكل مباشر على العامل المذكور فأصابه بوجهه قبل ان يفر الى جهة مجهولة.

وقالت مصادر ان سبب الخلاف يعود الى ان سائق النيسان اراد ان يعبئ بنزين بقيمة الفي ليرة لبنانية فرفض العامل الامر فوقع الخلاف.

وقد عملت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي على نقل الجريح الى احد مستشفيات المنطقة فيما بدأت القوى الامنية بحثها عن الجاني وفتحت تحقيقاً في الواقعة.