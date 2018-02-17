لتفادي القرصنة الإلكترونية.. اتبعوا تعليمات قوى الامن الداخلي

حذَّرت المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” المواطنين من النقر على الروابط الإلكترونية المشكوك بأمرها، التي قد تردُهم عبر مختلف وسائل الإتصال، وتعرضهم للقرصنة الإلكترونية.

وأوردت المديرية الخطوات التي من خلالها يمكن التأكد من الروابط الخالية من البرمجيات الخبيثة، وهي على النحو التالي:

– عندما يصلك رابط (Link) يثير الشك، قم بنسخ الرابط (COPY) ومن ثمَّ وضعه (Paste) على العنوان التالي: http://virustotal.com

– إذا كانت نتيجة البحث تفيد بوجود Virus أو ما شابه، فعليكَ تجنُّب النقر على الرابط، بغية عدم الوقوع ضحية ابتزاز أو قرصنة إلكترونية.

إلى ذلك، أوضحت “قوى الأمن” أنَّه “في ما يتعلق بالخبر المفبرك عن أن قوى الأمن أوقفت سائق أجرة وبحوزته 3 مليون دولار، فقد تبيَّن أن هذا الرابط صادر عن جهاتٍ مشبوهة في الخارج، وتجري متابعتها وفقاً للقانون”.