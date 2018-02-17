هيئة العقارات: لاجراء مسح للأبنية المهددة بالانهيار

عقدت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، اجتماعا طارئا اليوم، خصصته لبحث موضوع انهيار المبنى في برج البراجنة، وأصدرت بيانا استهلته بتقديم التعزية بضحيتي الانهيار، وتمني الشفاء للمصاب.

وطالبت الهيئة بـ”إجراء مسح عام للأبينة القديمة المهددة بالأنهيار، طبقا للاجراءات الدولية للسلامة”، معتبرة ان “ما حدث في برج البراجنة قد دق ناقوس الخطر، وعلى الأجهزة المختصة وبالتعاون مع البلديات، التحرك فورا لإتمام هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة”.

كما طالبت ب”تفعيل القوانيين الخاصة بسلامة الأبنية، وإعطاء الدور الأهم للمديرية العامة للتنظيم المدني، لما تمثله من أهمية فاعلة في هذا الشأن”، مناشدة وزارة الداخلية والبلديات “التشدد في الرقابة والإشراف على حسن سير عمل طاقمها، وفق خطط ادارية دقيقة، وإختيار المهندسين والفنيين أصحاب الكفاءات والخبرات، وبالتالي المساهمة في وضع وتطوير القوانين المرعية الاجراء طبقا لمعايير السلامة العامة الدولية”.

وختمت بالتحذير من أن “أي تأخير في تطبيق القوانين أو غياب الرقابة والاشراف على معايير السلامة العامة للأبنية، سوف يؤدي حتما الى فوضى وخسائر بشرية ومادية نحن بغنى عنها، وبالتالي سوف تشمل تداعياتها كل شرائح المواطنين من مالكين ومستأجرين”.