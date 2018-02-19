بالفيديو:كارثة تضرب مجمع Palmera وتجرف السيارات الى البحر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر الكارثة التي حلّت على مجمّع “Palmera Beach Resort” في شكا, اثر طوفان النهر المجاور للمجمع, واجتياح المياه له مع جرفها للسيارات المركونة بمحاذاته نحو البحر.

وفي التفاصيل, شرح احد مالكي المجمع لـ”ليبانون ديبايت” ما حصل, مؤكدا ان “الخبر المتداول عبر المواقع صحيح, استفقنا منذ الصباح الباكر على هذه الكارثة, ولسنا الجهة الوحيدة المتضررة, رأينا ما تسببت به سيول الأمطار في كافة المناطق اللبنانية, لكن للأسف النهاية كانت عند المجمّع بسبب مرور النهر بمحاذاته”.

وأشار الى انه بالاضافة للضرر الذي ألحق بالسيارات المركونة الى جانب المجمع والخاصة بزبائنه, انهار مطبخ المطعم الخاص بالمجمع, كما انهارن الحمامات, وجرفت الى المياه, والمياه دخلت الى الشاليات.

ولفت الى ان السبب يعود الى ضغط مياه النهر التي بلغت سرعتها حوالي 120 كم في الساعة, نتيجة ذوبان الثلوج, والأمطار الغزيرة.

لم يتهم المالك أحد بالتقصير الحاصل, قائلا “حالنا حال البلد كاملا, والله يعوّض علينا وعالمتضررين, لأننا اذا أردنا القاء اللوم على أحد لن يتغير شيء, والحمدالله اقتصرت الأضرار على الماديات, ما حصل حصل”.

كارثة تضرب مجمع Palmera في #شكا وتجرف السيارات الى البحر pic.twitter.com/ypzvcKGVNw — Lebanon Debate (@lebanondebate) February 18, 2018

المصدر: ليبانون ديبايت