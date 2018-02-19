نفّذ المياومون اعتصامًا أمام مؤسسة كهرباء لبنان، للمطالبة بحقوقهم وتضامنًا مع المياوم حسن عقل الذي تلقّى صفعة من عميد في قوى الأمن.

وخلال الإعتصام تحدّث أحد المياومين عن حالته الماديّة المزرية، ولفت الى أنّ ابنته وزوجته تعانيان من مشاكل صحيّة، ثم أخذ “شفرة” من جيبه وأراد الإنتحار عبر قطع شرايين يده مباشرةً على الهواء.

وعلى الفور، تدخّل زملاؤه ومنعون من الإنتحار، وأدّى التدافع الى إغماء المياوم.

وعملت عناصر مكافحة الشغب على إبعاد المياومين من أمام مدخل مؤسسة كهرباء لبنان، كما حصل تدافع بين القوى الأمنية والمعتصمين.

وقال المياومون، وعددهم 800، إنّهم لم يقبضوا رواتبهم منذ تاريخ 17 كانون الأول الماضي.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال الإعتصام: “قوى الأمن هم أخوة لنا ولا يجب أن نتواجه معهم فنحن خط واحد كما كنا سابقاً معهم بالسلسلة وسنكون معهم اليوم من أجل حقوق المياومين”.

وسأل الأسمر: “هل يمكن لأحد ان يبقى شهراً بدون راتب؟ هل سألتم يوماً كيف يمكن للناس ان يدفعوا اقساط اولادهم او سعر المازوت؟”.

وأضاف: نحن في كل يوم “مناكل كف من الدولة اللبنانية”، والمطلوب وقفة ضمير من النواب وما يحصل قنبلة موقوتة.

كما صدرت أوامر بمنع دخول المياومين الى صالة الزبائن.

(رصد “لبنان 24”)