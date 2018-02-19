تحذير من الجليد: ضباب وأمطار وثلوج.. الحرارة في الارز -3!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتساقط بعض الرذاذ ليلا في المناطق الجبلية احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يصبح متقلبا ابتداء من ليل الثلاثاء/الأربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا على الساحل. اما على المرتفعات بعد الظهر فيتحول الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وترتفع درجات الحرارة في الداخل وتنخفض على الساحل، مع استمرار خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى لليومين القادمين.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتساقط بعض الرذاذ ليلا في المناطق الجبلية احيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة كما تتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية.

-درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الارز من -3 الى 7 درجات، في الداخل من 4 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و75%.

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:19 ساعة غروب الشمس:17:25