تعميم هام من رئيس المطار للبنانيين والعرب والأجانب

أصدر رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن تعميمًا جاء فيه:

“عملا بالانظمة المرعية الاجراء في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت ولا سيما النظام الداخلي منها، تعلم رئاسة المطار في المديرية العامة للطيران المدني كافة المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والاجانب المتواجدين على الاراضي اللبنانية، كما تطلب من جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المطار، بأنه يتوجب عليهم عند مخاطبة ادارة المطار، توجيه كافة الطلبات والمراسلات وخلافها اما الى المديرية العامة للطيران المدني او الى رئاسة المطار حصرًا”.