تحت عنوان “بصمات عماد مغنيّة في العمليّات داخل فلسطين” كتب رضوان الذيب في صحيفة “الديار”: “معظم حركات التحرر الوطني والقومي والعربي والاسلامي، اجتمعت في طهران تحت راية الشهيد القائد عماد مغنية”.

وتابع: “وقد اسهب المتحدثون الفلسطينيون في الشرح عن عماد مغنية وعملياته وفي ان عدم كشف المزيد يرتبط بالظروف الامنية لبعض الاخوة.

والمسؤولون الفلسطينيون يجمعون على أن مغنية فلسطيني الهوى نزل الى ساحات الميادين لقتال العدو الصهيوني وساهم في ولادة الانتفاضات واسس البدايات لازالة دولة اسرائيل. ويقول مسؤول فلسطيني كبير انه اثناء النقاش بين عماد مغنية والاخوة الفلسطينيين حول كيفية انطلاق الانتفاضة الاولى وعملها ودعمها حصل تباين حول التوجهات، وبعد نقاشات لايام انتصرت وجهة نظر عماد مغنية ونجحت المقاومة في كل المواجهات. فمغنية كان يهزأ من كل الذين يصفون تحرير فلسطين بالحلم، ويتهم هؤلاء بعدم فهم المتغيرات وتقدم محور المقاومة، وعندما اطلق الشهيد مغنية الدفعة الاولى من الصواريخ على حيفا ظهر الخوف على الاسرائيليين فالتفت عماد الى الشاب الذي يقف الى جانبه وخاطبه قائلاً: “لقد انتصرنا واسرائيل الى زوال”.

ويستطرد المسؤولون الفلسطينيون بالقول “وكل العمليات الاستشهادية داخل فلسطين المحتلة لعماد مغنية بصمات فيها”، وهو من نقل الدفعة الاولى من صواريخ الكاتيوشا الى غزة عبر جنوب السودان، وطرح فكرة صناعة الصواريخ المحلية وساهم في تأمين تعليم خبراء فلسطينيين في هذا المجال ولن نذكر اسم الدولة لضرورات امنية”.