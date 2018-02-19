سركيس الى الانتخابات النيابيّة؟

عاد اسم مدرّب نادي الشانفيل لكرة السلّة غسان سركيس ليُدرج في الشّأن السياسيّ من جديد بعد استقالته من “التيّار الوطنيّ الحرّ” العام الماضي، ولكن هذه المرّة في الاستحقاق النيابيّ، مع بروز اسمه كأحّد المُرشّحين الى الانتخابات النيابيّة لعام 2018 عن المقعد الماروني في المتن.

وكان لافتاً، نشر الاعلامي والمراسل الرياضي في قناة الميادين مايك شلهوب، صورة له مع مدرّب منتخب لبنان سابقاً، مُتمنّياً له التوفيق في التحدّي الجديد الذي قد يخوضه، معتبراً أنّ البرلمان النيابيّ يحتاج الى أمثاله من القادة.

وبما أنّ سركيس استقال من التيّار الوطنيّ الحرّ، فإنّ الانظار تتّجه الى انضمامه الى المجتمع المدني أو المُعارضين العونيّين فيما لو قرّر المُشاركة في “اللعبة الانتخابيّة”.