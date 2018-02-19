في لبنان: أوقف بسبب ممارسة الدعارة.. وآخرون ارتكبوا أعمالاً جرميّة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 02/02/2018 لغاية 15/02/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– ستة عشر شخصاً بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– اربعة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص.

– شخصان بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة.

– شخص واحد بجرم ممارسة الدعارة.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص.