كتاب مفتوح الى فخامة رئيس الجمهورية وسعادة حاكم مصرف لبنان

فخامة الرئيس، سعادة الحاكم،

سأعرض عليكم قصتي مع القرض الاسكاني متميناً عليكم عليكم العمل على انقاذي كما وانقاذ الشباب اللبناني من ورطة كبيرة،

انا شاب لبناني عمري ٣١ سنة، وخطيبتي تبلغ من العمر ٢٦ سنة، مدخولنا الشهري مجتمعاً يبلغ خمسة ملايين ومئة الف ليرة لبنانية،

بعد ان بحثنا لاكثر من عام على شقة تلبي احتياجاتنا وجدتا ضالتنا بشقة مساحتها ١٣٧ متراً في منطقة الزلقا ثمنها ٢٣٠ الف دولاراً اميركياً وبعد

مفاوضات استطعنا تخفيض المبلغ الى ٢١٥ الف شرط تسديد كامل المبلغ خلال ٣ اشهر كحد اقصى (بعد مراجعة المصرف وتسليمهم كافة المعلومات عنا والحصول على وعد شفهي بمنحنا قرضاً سكنياً مدعوماً من المؤسسة العامة للاسكان بفائدة حوالي ال٤٪؜)

فوقعنا اتفاقية بيع مع المالك (كونه رفض اعطائنا وعد بالبيع دون دفع رعبون) وسددنا مبلغ ٢٠٠٠٠ دولاراً اميركياً دفعة اولى بتاريخ ٢-١٢-٢٠١٧ على ان تتبعها دفعة ثانية بقيمة ٣٠٠٠٠ دولار بتاريخ ٢-٢-٢٠١٨ وتبقى الدفعة الثالثة والاخيرة عند الحصول على القرض السكني وبحد اقصى تاريخ ١٥-٤-٢٠١٨

قدمنا طلب القرض مع المستندات الى المصرف الذي، وبعد دراسة ملفنا وارسال خبير وتخمين الشقة، ابلغنا بنصف شهر كانون الاول موافقة دائرة القروض على منحنا القرض ووعدنا بالحصول على القرض الاسكاني خلال شهرين اي قبل نهاية شهر شباط ال٢٠١٨،

واذ نفاجأ باتصال من مدير فرع المصرف في اوائل شهر كانون الثاني يبلغنا ان ملفنا لا يزال في المصرف ولم يرسل الى مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان لاخذ موافقتهم النهائية بسبب توقف مصرف لبنان عن قبول طلبات الاسكان وهو بصدد تعديل القانون او الفائدة الخ… فاتصلنا ببائع الشقة نطلب منه التمهل علينا بموضوع الدفعة الثانية ريثما يعود مصرف لبنان عن قراره فابدى مرونة متمنياً علينا الاسراع بتأمين المبلغ كونه مديون وبحاجة للمال لتسديد ديونه،

من ثم مر اسبوعان او ثلاثة قبل ان نسمع بأن سعادة الحاكم اعلن ان قروض المؤسسة العامة للاسكان لن تعدل وستتم المباشرة فوراً بقبول الطلبات،

فاتصلنا بالمصرف الذي اكد هذا الامر مشيراً الى ان طلبنا بحاجة لشهر فقط في المؤسسة العامة ومصرف لبنان للحصول على الموافقة النهائية،

فقمنا بالاتصال بمالك الشقة وسددنا له مبلغ ١٥٠٠٠ دولار (اي نصف قيمة الدفعة الثانية المتفق عليها) على ان نسدد النصف الثاني بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٨ (اي منذ ٤ ايام)

وقبل ان نسدد الجزء الثاني من الدفعة الثانية قمت بالاتصال بمدير الفرع للتأكد من سير الملف ليبلغني “متأسفاً” بان موضوع القروض الاسكانية مؤجل الى اجل غير مسمى وان مصرف لبنان قرر هذا الامر دون ان يبرر للمصارف سبب قراره هذا !!!!!! وان المصرف سيعرض علينا قرضاً بديلاً ولدى حضورنا الى المصرف كانت الفاجعة !!! قرضاً بالدولار الاميركي لمدة ١٥ سنة وبفائدة حوالي ال ٧٪؜ اي يصبح عندها السند المتوجب علينا بحدود ال١٧٥٠ دولار اميركي شهرياً اضافةً لتحملنا رسم تسجيل وتأمين يبلغ حوالي الاثنتا عشرة الف دولاراً اميركياً !!!

طبعاً رفضنا توقيع القرض المقترح وقمنا بالاتصال بمالك الشقة عارضين عليه الامر وطالبين منه العودة عن اتفاقية البيع راجينه اعادة مبلغ ال ٣٥٠٠٠ دولار،

فرفض اعادة كامل المبلغ وعرض علينا فسخ اتفاقية البيع واعادة نصف المبلغ والاحتفاظ بالنصف الاخر (علماً ان اتفاقية البيع نصت على انه في حال فسخت الاتفاقية لاي سبب كان فان البائع يعيد فقط نصف الدفعة الثانية ويحتفظ بالدفعة الاولى البالغة ٢٠٠٠٠ دولار اميركي) وامهلنا حتى نهاية شهر شباط لفسخ العقد او دفع ما تبقى من الدفعة الثانية!

وهنا اصبحنا امام واقع خسارة حلم تملك شقة اضافة لخسارة مبلغ ١٧٥٠٠ دولار اميركي لم نكن لندفعها لو لم يؤكد لنا المصرف مراراً ان ملفنا مكتمل وسنحصل على القرض خلال ٣ اشهر،

او المخاطرة ودفع ١٥٠٠٠ دولار اضافية وانتظار مصرف لبنان ليقرر العودة عن قراره توقيف القروض السكنية وربما لن يعود وعندها نخسر نصف الدفعة الثانية لتضاف الى ال٢٧٥٠٠ دولار !!!

فخامة الرئيس وسعادة الحاكم،

انتم الامل الخير،

لا يمكنني لوم البائع غير الرحوم لانه يطبق بنود الاتفاقية كما ولا يمكنني القاء كامل اللوم على مدير البنك لانه يقوم بعمله والقرار ليس بيده،

ما اعرفه انني اليوم اخسر مبلغ من المال احتاج لاكثر من عامين لاعادة تجميعه اضافةً لخسارة حلم تملك شقة،

تأملنا خيراً بكم وبعهدكم ولازلنا نرجوكم ونضع امال كبيرة بكم لايجاد حل لمشكلتنا التي تطال الشعب اللبناني كافةً،

وشكراً