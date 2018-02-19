من ايطاليا واليونان.. الأمطار عائدة إلى لبنان في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفتحه على “فيسبوك” ان “الاسلاندي” استقطب نحوه رطوبة المحيط الأطلسي ودفعها دون مقاومة الآزوري نحو اوروبا وجنوبها والبحر المتوسط، وهو يعمل بنشاط بسبب انحراف الآزوري نحو شرق الولايات المتحدة ، الأمر الذي سيؤدي إلى إرسال خيراته نحو الشرق الأوسط ضمن سلسلة من المنخفضات الجوية.

هذا، ويغطي منخفض البحر الأحمر جنوب اوروبا وافريقيا بقيم ضغط متدنية الأمر الذي يتيح للرطوبة الأطلسية ان تسير نحو الشرق الأوسط بسهولة، علماً انّ المرتفع القطبي يرفع قيم الضغط فوق شمال اوروبا وغرب روسيا ما سيحافظ على الأمطار التي ستسلك خطّي ايطاليا واليونان والمتوسط وتركيا وشمال مصر ولبنان وسوريا والاردن.

امّا بالنسبة لطقس الثلاثاء:

يرفع الشبه مداري قيمه بشكل خجول ليومَين قبل ان يعيد منخفض البحر الأحمر سيطرته على شبه الحزيرة العربية، فيدفع رياح مدارية دافئة نحو الأردن وسوريا ولبنان ترفع درجات الحرارة في اليومين المقبلين نحو الـ 21 درجة على الساحل و19 درجة في الداخل.

طقس مشمس يتحوّل الى غائم

الحرارة على الساحل: 17 درجة نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 5 ليلاً

الرطوبة: 38 الى 50%

الرياح: جنوبية شرقية في البقاع والشمال وشمالية شرقية على الساحل، سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة

الضغط الجوي: 1014hpa

إذاً ستعود الأمطار بين الخميس والأحد وغياب الثلوج حتى اشعار آخر بسبب الضعف الحاصل في التيارات القطبية التي، بالكاد ستصل الى تركيا في الأيام المقبلة.