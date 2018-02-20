بعد توقيف الضابط المتحرّش.. 3 ضباط على اللائحة!

الحاقاً للمعلومات عن توقيف ضابط تحرّش بأحد رتباء مكتبه، علم موقع “رادار سكوب” ان للضابط سجلاً حافلاً بالمخالفات وقد تم تأخيره عن الترقيات مرّات عدة بسبب سلوكه.

ولا تزال عملية التطهير الداخلية التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مستمرة دون غطاء ولا محسوبيات لأحد. واللافت اكثر أنه في كل مرّة يُحكى عن توقيف ضابط فاسد يصدر بياناً عن المديرية تعلن من خلاله عن تفاصيل العملية دون خجل. وقد علم “رادار سكوب” أن الحملة ستطال في الساعات المقبلة 3 ضباط على الاقل متهمين بمخالفة أنظمة وقوانين قوى الامن الداخلي كلعب الميسر والمراهنة.

فهل تتعظ بقية الاجهزة وتبدأ حملتها وتعلن عن توقيفاتها بجرأة أسوة بقوى الامن؟

المصدر: رادار سكوب