رائد في “الامن الداخلي” متّهم بالتحرش برقيب أول في زحلة

أوقف الرائد في قوى الامن الداخلي و.ح. في زحلة بجرم التحرش بالرقيب أول ع. ل.، كما تم توقيف سائقه الرقيب أول ف.ح. لمدة 15 يوماً في نظارة مخفر شتورا بجرم التوسط مع الفتاة للتراجع عن شكواها بحق الرائد.

والرقيب المذكورة (المتحرَش بها) خدمت سابقا في مكتب مخدرات منطقة البقاع. وأوقفت 20 يوماً في السابق، بناء لاعترافات أحد أبرز تجار المخدرات في البقاع حسين المصري الملقّب بـ”الغبي”، الذي ورّط عدداً من الضباط والعناصر في قوى الامن الداخلي بعدما اتهمهم بقبض الرشاوى مقابل التكتم عنه.

المصدر: ليبانون ديبايت