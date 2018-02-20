رحلات الموت.. عائلات من عين الحلوة مفقودة في البحر!

مع استفحال ظاهرة الهجرة الى أوروبا في السنتين الماضيتين بفعل الازمة السورية، غادر العديد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على متن زوارق الهجرة غير الشرعية بفعل انعدام الامن الاجتماعي والاقتصادي في مخيماتهم، بحثا عن ملاذ آمن في بلاد الغرب. ورغم أن معظمهم لاقى مصيرا أسود تراوح بين الاعتقال والموت غرقا إلا أن موجات الهجرة لا تزال مستمرة، خصوصا بعد توقف مساعدات الاونروا.

وعلمت “المركزية” من مصادر فلسطينية إن “عددا من العائلات الفلسطينية من مخيمي عين الحلوة ونهر البارد فقدوا على متن قارب كان متوجها من ليبيا الى إيطاليا وأن السلطات الليبية أوقفت عددا منهم”.

وقالت إنها “فقدت الاتصال بأحد أبناء مخيم عين الحلوة وعائلته وهو الفلسطيني محمد غسان سعدة وزوجته عايده وابنهما الطفل شادي الذي يبلغ من العمر سنة ونصف، الذين غادروا ليبيا عبر البحر من مدينة زوارة باتجاه ايطاليا وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الحين”، مشيرة الى أن “العديد من عائلات المخيم تهاجر الى اوروبا، وفاق عددهم العشرين منذ شهرين”.

وأشارت الى أن “استمرار حالات الهجرة يعود بالدرجة الاولى الى انعدام فرص العمل وانسداد الافق في الملفات الصحية والطبية والاجتماعية بفعل توقف الاونروا عن تقديم المساعدات، فضلا عن الاوضاع الامنية المرجحة للانفجار في أي لحظة”.