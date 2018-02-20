طقس شباط المتقلب مستمر.. الأمطار عائدة غداً

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع فيسبوك ان منخفضا جوّيا يعبر فوق جنوب شرق تركيا وسوريا من المتوقع ان يؤثر على لبنان يوم الأربعاء، فيشهد امطاراً محلية تتمركز بنوع خاص على الخط الساحلي الممتد من بيروت الى طرابلس.

بالمقابل، يضرب، حالياً، منخفض جوي عالي الفعالية، ايطاليا ويتّجه نحو اليونان ووسط البحر المتوسط، ويسلك خط قبرص وجنوب تركيا ببطء، بسبب قيمه المتدنية التي وصلت الى (1003hpa) ما يسمح للرياح الشرقية ان تتدّفق من سوريا ولبنان حيث قيم الضغط الجوّي اكثر ارتفاعاً (1011hpa)، نحوه، فتؤخّر وصوله الى المنطقة.

امّا طقس يوم الأربعاء: غائم مع تساقط امطار محلية تشتدّ على الساحل الوسط والشمالي خلال ساعات الظهيرة.

الحرارة على الساحل: 18 درجة بين بيروت وطرابلس و 19 درجة في صيدا وصور نهاراً، تنخفض ليلاً الى 14 درجة

الحرارة على 1200 متر: 15 درجة نهاراً و 7 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 6 ليلاً

الرياح: شرقية في عكار صباحاً تنقلب الى غربية ظهراً في معظم المناطق اللبنانية، سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعة.

الرطوبة: 65% الى 75%

الضغط الجوّي: 1011hpa