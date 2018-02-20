عون في زيارة رسمية للعراق.. محادثات ثنائية وموسّعة بين الجانبين

وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر ليومين تلبية لدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

وكانت الطائرة الرئاسية حطّت في مطار بغداد الدولي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت)، حيث كان في استقبال عون وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، رئيس بعثة الشرف وزير الثقافة العراقي فرياد محمد فقي راوندوزي وأعضاء البعثة، بالإضافة إلى سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب والسفير العراقي في لبنان علي عباس بندر العامري.

بعد مراسم الاستقبال، حيث استعرض عون ثلة من حرس الشرف، كانت استراحة قصيرة في صالة الشرف الكبرى في المطار، انتقل بعدها عون والوفد المرافق إلى القصر الجمهوري العراقي “قصر السلام”، حيث أجرى عون محادثات ثنائية مع الرئيس معصوم، تلتها محادثات موسَّعة بين الجانبين اللبناني والعراقي، على أن يعقبهما مؤتمر صحافي مشترك، يقيم بعده الرئيس العراقي مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق.

ويرافق الرئيس عون وفد رسمي يضم وزراء: الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، السياحة اواديس كدنيان، بالاضافة الى النائب آغوب بقرادونيان ووفد استشاري وإداري وإعلامي.

وينتقل عون والوفد المرافق يوم غد الأربعاء، من بغداد إلى العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية تستمر أيضاً ليومين تلبية لدعوة من نظيره الأرميني سيرج سركيسيان، على أن تنضمّ الى الوفد المرافق في يريفان سفيرة لبنان لدى أرمينيا مايا داغر.