في الذكرى العاشرة لمغنية.. “حزب الله” حضّر لعمليّة اغتيال؟!

ذكرت صحيفة “الديار” ان مسألة مستجدة طرأت مؤخرًا، وهي ترتبط باتهامات اسرائيلية لحزب الله بتدبير محاولة لاغتيال وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تزامنا مع احياء الذكرى العاشرة لاغتيال الحاج عماد مغنية.

وفي التفاصيل التي اطلعت عليها الاوساط الدبلوماسية المعنية فإن الاسرائيليين وضعوا الجانب الاميركي في تفاصيل جديدة يزعمون من خلالها ان جهاز الأمن العام في إسرائيل المعروف بـ”الشاباك” والذي كشف خلية مسلحة مؤلفة من ستة اشخاص تابعة لحركة الجهاد الإسلامي خططت لتفجير موكب ليبرمان، بوضع عبوة ناسفة على الطريق خلال عودته من تل ابيب لبيته في إحدى المستوطنات، وكان ذلك بتخطيط وتدبير من حزب الله.